Besançon (F) : Meurtre de Narumi: «On n’appelle pas un mort»

Le Chilien suspecté du meurtre d’une jeune étudiante japonaise, à Besançon (F) en 2016, a dû s’exprimer face à ses incohérences. Il continue de nier les faits.

«Est-ce qu’il vous arrive de mentir?»

Le Chilien de 31 ans, qui clame son innocence et répondait jusque-là d’une voix ferme et assurée, n’a pas achevé sa phrase, épongeant quelques larmes. Les premières banderilles avaient été plantées par Me Sylvie Galley, l’avocate de la famille de Narumi Kurosaki, dont la mère et la sœur suivent silencieusement les débats sur le banc de la partie civile, serrant une photo de la victime et prenant tout en note.