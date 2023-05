Vosges (F): Meurtre de Rose: la fillette sera inhumée vendredi

Les obsèques de Rose , la fillette de cinq ans tuée la semaine dernière dans les Vosges, se dérouleront vendredi après-midi à Metz où elle sera inhumée, a-t-on appris jeudi auprès de l’avocat de sa famille. «La cérémonie aura lieu vendredi à 14 heures au cimetière de Metz-Est», a indiqué à l’AFP Me David Collot. Un permis d’inhumer a été délivré mercredi matin par la juge d’instruction et le corps de l’enfant a été rendu à sa famille en début d’après-midi, a-t-il ajouté, confirmant une information de «Vosges Matin».

Déjà mis en examen

Suspecté de l’avoir tuée, un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur l’an dernier, a été mis en examen pour meurtre de mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire, après deux jours de garde à vue au cours desquels il a gardé le silence. Un expert a conclu dans un rapport provisoire «à l’existence d’une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres», selon le Parquet.

L’autopsie réalisée sur le corps de Rose «a permis d’exclure des faits de pénétration anale et vaginale» mais «des analyses médico-légales complémentaires» sont encore nécessaires pour établir les causes de la mort, avait indiqué vendredi le procureur de la République d’Epinal, Frédéric Nahon.

Placé dans un centre fermé

Interrogé jeudi par l’AFP sur d’éventuels nouveaux éléments quant à l’origine du décès, le magistrat a indiqué qu’il n’y avait «pas d’information complémentaire sur les suites de l’autopsie». Dans le cadre de la première procédure, le jeune suspect avait été placé dans un centre éducatif fermé pendant un an, soit la durée maximale possible, entre février 2022 et février 2023.