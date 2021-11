France : Meurtre du lycéen Clément Brisse: le procès s’est ouvert à Amiens

Un camarade de classe, qui clame son innocence, est jugé pour le meurtre de l’adolescent harcelé retrouvé dans un étang en 2017.

Clément Brisse, lycéen harcelé et retrouvé mort dans un étang en 2017, a-t-il été tué par un camarade de classe? Âgé de 17 ans au moment des faits, Jérémy D. est jugé depuis lundi à Amiens pour ce meurtre qu’il a toujours nié. La Cour d’assises des mineurs de la Somme a décidé de lever le huis clos initialement prévu, à la demande de l’avocat général, compte tenu notamment de «l’impact extraordinaire» de cette affaire dans la région.

L’autopsie révèle que l’adolescent n’est pas mort noyé mais qu’il a été tué à coups de couteau, à l’abdomen et au cou. «Il a été tué dans des conditions atroces: on lui a purement et simplement tranché la gorge», a détaillé à l’AFP l’avocat de sa famille, le bâtonnier Guillaume Demarcq.