Valais : Meurtre du molok à Nendaz: l’enquête désigne la fille de l’octogénaire

Le corps d’une Vaudoise de 81 ans avait été découvert en octobre 2017 à Haute-Nendaz au milieu des sacs-poubelles. Selon le Ministère public, c’est la fille de la victime qui aurait commis le meurtre.

Le corps avait été découvert dans ce quartier de Nendaz (VS)

Le corps d'une femme avait été découvert le dimanche 22 octobre 2017, dissimulé dans un sac-poubelle et placé dans un molok , à Nendaz (VS). D’après le Ministère public valaisan, c’est la fille schizophrène de la victime qui a commis l’irréparable. Son procès est annoncé pour le mois de septembre, selon Le Nouvelliste.

Après plusieurs années d’enquête, on en sait un peu plus sur les circonstances exactes ayant mené à la mort de cette Vaudoise de 81 ans. Toujours selon le Ministère public, du difénacoum, un produit utilisé pour confectionner de la mort-aux-rats, a été retrouvé dans l’organisme de victime et dans un bol de céréales. Le produit avait été retrouvé à proximité du cadavre, emballé dans un sac plastique portant l’ADN de l’accusée. Mais ne parvenant pas à ses fins, la suspecte aurait asséné des dizaines de coups de casserole à sa propre mère, provoquant sa mort.