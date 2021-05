Justice : Meurtre d’un carabinier italien: perpétuité pour deux Américains

Deux jeunes Américains ont été condamnés mercredi à la prison à perpétuité par un tribunal de Rome pour le meurtre d’un carabinier en juillet 2019 alors qu’ils étaient en vacances.

Finnegan L.E et Gabriel N.H, âgés de 19 et 18 ans au moment des faits, ont été reconnus coupables d’avoir tué à l’arme blanche Mario Cerciello Rega, 35 ans, au cours d’une intervention avec un de ses collègues. Finnegan L.E, qui a reconnu avoir porté onze coups de couteau à la victime, assurait que lui et Gabriel N.H avaient été attaqués par des hommes qu’ils pensaient être des trafiquants de drogue.