États-Unis

Meurtre d’un joggeur noir: 3e arrestation

L’homme qui a pris la vidéo montrant la mort d’Ahmaud Arbery, tué alors qu’il faisait son jogging en Géorgie, a été inculpé pour meurtre.

Suite à leur diffusion, la police locale a été dessaisie du dossier, qui a été confié à des enquêteurs de l’État. Deux jours plus tard, ils ont arrêté et inculpé pour meurtre les deux personnes qui apparaissent sur le film: Gregory McMichael, 64 ans, et son fils Travis, 34 ans.

L’aîné, un ancien policier à la retraite, a longtemps travaillé comme enquêteur pour les services du procureur local. Il avait expliqué aux premiers enquêteurs avoir pris Ahmaud Arbery pour un cambrioleur et s’être lancé à sa poursuite avec son fils, et leurs armes, mais que la confrontation avait mal tourné. Selon sa famille, le jeune homme était simplement en train de faire un jogging et a été victime d’un crime raciste, étouffé ensuite par un système policier et judiciaire complaisant.