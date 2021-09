Irlande du Nord : Meurtre d’une journaliste: deux nouvelles arrestations

Deux personnes doivent être interrogées dans le cadre de cet homicide qui avait créé une vive émotion dans le pays.

La police nord-irlandaise a indiqué mercredi avoir procédé à deux nouvelles arrestations dans l’enquête sur le meurtre de la journaliste Lyra McKee, tuée par balle alors qu’elle couvrait des affrontements entre dissidents républicains et forces de l’ordre en 2019. Deux hommes, âgés de 24 et 29 ans, ont été arrêtés dans la ville de Londonderry, proche de la frontière irlandaise, en vertu de la législation antiterroriste et emmenés pour être interrogés, a précisé la police dans un communiqué.