Justice : Journaliste tuée à Malte en 2017: un accusé plaide coupable

Vincent Muscat, l’un des trois hommes accusés du meurtre de Daphné Caruana Galizia, une journaliste maltaise anticorruption, a reconnu sa culpabilité.

«Vincent Muscat, que plaidez-vous à l’égard des accusations?» a demandé le greffier du tribunal de La Valette. «Coupable», a répondu l’accusé. Le 16 octobre 2017, la journaliste blogueuse Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur la corruption au plus haut niveau à Malte, était tuée par une bombe placée dans sa voiture.

Ce sont de graves accusations

Trois hommes au casier judiciaire déjà chargé – les frères Alfred et George Degiorgio ainsi que Vincent Muscat – sont inculpés le lendemain, soupçonnés de participation à une organisation criminelle et d’avoir fabriqué la bombe.

Ils plaidaient non coupables depuis lors, jusqu’au retournement de situation de mardi lorsque M. Muscat a décidé de plaider coupable. «Ce sont de graves accusations, meurtre, conspiration, il risque la réclusion à perpétuité», a lancé la juge Edwina Grima à Marc Sant, l’avocat de M. Muscat, mais ce dernier a répété qu’il plaidait coupable.

Vincent Muscat et les frères Degiorgio sont soupçonnés d’avoir fabriqué, posé et fait exploser la bombe qui a tué Daphne Caruana Galizia.

Démissions en cascade

Il est officiellement considéré comme une personne disposant d’informations sur l’affaire. Certains médias et la famille de la journaliste le présentent comme un possible commanditaire du meurtre mais les audiences concernant les accusations contre lui n’ont pas encore débuté. L’arrestation de Yorgen Fenech avait en revanche entraîné des démissions en cascade au plus haut niveau politique.