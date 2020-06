France

Meurtrier présumé trahi par un mégot de cigarette

L’ADN d’un trentenaire, prélevé sur un mégot de cigarette, correspond à celui retrouvé sur le T-shirt d’une femme tuée, il y a 19 ans en France.

«Meurtre suivi d'un autre crime»

Son ADN a été retrouvé sur un mégot de cigarette découvert sur la scène de crime, ainsi que sur le T-shirt de la victime, une femme âgée de 55 ans et alors domiciliée dans la banlieue de Marseille. Son corps avait été découvert le 2 août 2001 sur un chemin en bordure de l'Isère, dans un village de la Drôme.

L'affaire était restée irrésolue et l'enquête avait été close en 2010. Le dossier a été rouvert l'an dernier par le plateau d'investigation «Cold Case» (PICC) du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise, unité de recherches spécialisée dans les affaires non élucidées détenant une capacité d'expertise dans les domaines de l'analyse, de la criminalistique, des sciences du comportement et de l'investigation.