France : Meurtre d’Alexia: perpétuité requise contre Jonathann

Samedi, le procureur a demandé la prison à vie à l’encontre du mari d’Alexia, retrouvée morte et brûlée en 2017 en Haute-Saône, en France.

«J’en appelle à votre courage», a lancé Emmanuel Dupic à l’attention des jurés. «Du fait de la médiatisation de cette affaire, cette décision sera regardée». «Vous allez évidemment répondre oui aux deux questions: c’est le conjoint qui a tué et il y a l’intention».

«Je crois (…) qu’il l’a tuée parce qu’Alexia voulait le quitter, tout simplement», a poursuivi l’avocat général. Le soir du drame, «elle lui a signifié (…) qu’elle allait partir et ça, ça n’est pas possible dans la construction de Jonathann D.».

Un «couple qui ne marchait plus»

«La place prise par Jonathann dans la famille d’Alexia fait qu’il ne peut pas accepter la séparation, c’est leur gamin», a poursuivi Emmanuel Dupic, qui dépeint l’accusé en «manipulateur» et en «menteur».

«Un monde s’écroule pour Jonathann D. Alexia met fin à la relation» et «le scénario c’était ça, on ne devait pas retrouver le cadavre, Jonathann restait dans cette famille», a déclaré Emmanuel Dupic, ce qui explique pourquoi il a caché le corps dans un bois et, surtout, qu’il a tenté de l’incinérer.