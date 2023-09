Mexique: 11 policiers reconnus coupables du meurtre de 17 migrants

Le 23 janvier 2021, le parquet du Tamaulipas annonçait la découverte dans une camionnette incendiée des restes calcinés de 19 personnes, dont la majorité étaient des migrants venus du Guatemala pour tenter d’entrer clandestinement aux États-Unis via le Mexique. Les victimes «ont été tuées par balles et brûlées par la suite», indique le communiqué du procureur.

L’État de Tamaulipas, situé sur la côte du golfe du Mexique, est le plus court chemin pour arriver aux États-Unis en venant du Sud. Mais la région est dangereuse en raison de la présence de bandes qui enlèvent, rançonnent et assassinent des migrants. Le secteur de Camargo, où les corps ont été découverts, est disputé entre le cartel du Nord-Est, issu de celui de Los Zetas, et le cartel du Golfe. Il s’agit de l’un des massacres les plus sanglants jamais connus au Mexique, après qu’un groupe de 72 migrants ont été assassinés par des narco-trafiquants présumés, également dans l’État de Tamaulipas, en août 2010.