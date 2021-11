Crise migratoire : Mexique: 600 migrants secourus à bord de deux camions

Les deux camions interceptés dans le sud-est du Mexique se dirigeaient vers la frontière américaine.

Les migrants,145 femmes et 455 hommes, repérés dans l’État de Veracruz (sud-est) viennent principalement de pays pauvres au sud du Mexique (Guatemala pour 401 d’entre eux, Honduras, Nicaragua) mais aussi du Bangladesh (37 personnes), du Ghana (six), de l’Inde et du Cameroun (un migrant), a détaillé l’INM dans un communiqué. Ils voyageaient «entassés» dans les conteneurs des deux camions, a ajouté le responsable local de la Commission des droits de l’homme, Tonatiuh Hernandez, qui avait sonné l’alarme dès vendredi, sans confirmation officielle.

Expulsion ou régularisation au Mexique

Deux caravanes de plusieurs centaines de migrants marchent actuellement à travers les États du sud du pays en exigeant la régularisation des sans-papiers. Le flux de personnes sans-papiers a augmenté depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche le 20 janvier et sa promesse de les traiter plus humainement que son prédécesseur Donald Trump.

Plus de 190’000 migrants ont été comptabilisés par les autorités mexicaines entre janvier et septembre, soit trois fois plus qu’en 2020. Quelque 74’300 personnes ont été expulsées. Les États-Unis ont quant à eux enregistré l’entrée illégale de 1,7 million de personnes en provenance du Mexique sur leur territoire entre octobre 2020 et septembre dernier, un record.