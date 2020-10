Amérique latine : Mexique: au moins 59 corps trouvés dans des fosses communes

Ces fosses communes clandestines ont été découvertes dans l’État de Guanajuato, dans le centre du Mexique. D’autres fouilles sont en cours.

L’information de la découverte d’une possible fosse est remontée aux autorités il y a environ deux semaines, les travaux de recherche ayant été lancés il y a huit jours, en partenariat avec les institutions de sécurité, au niveau de l’État comme au niveau fédéral. Plus de 80 personnes ont été mobilisées pour ces recherches et 52 excavations ont été réalisées, permettant la découverte des corps, ont précisé les autorités.