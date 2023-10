Mexique: cinq amis d'enfance forcés de s'entretuer: l'enquête rebondit

Un suspect dans l’enlèvement suivi de tortures et apparemment de meurtres de cinq jeunes hommes a été arrêté, a déclaré le parquet lundi. Une percée dans une affaire qui a soulevé un niveau rare d’indignation dans un pays où les rapts et assassinats sont monnaie courante. En août, une semaine après que des amis d’enfance âgés de 19 à 22 ans furent portés disparus dans l’État de Jalisco, la police a retrouvé des ossements carbonisés et quatre crânes dans une propriété de la région.