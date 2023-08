Ossements calcinés retrouvés après la mort de cinq jeunes

Les restes de cinq personnes ont été retrouvés au Mexique dans l’enquête sur la disparition et l’assassinat présumé de cinq jeunes, une affaire qui réveille l’indignation face à la violence quotidienne liée au narcotrafic. Des «restes osseux et quatre crânes» calcinés ont été retrouvés, a indiqué le parquet de l’État du Jalisco (ouest), selon qui les experts légistes sont à pied d’œuvre «pour identifier les victimes». Des restes calcinés d’une autre personne avaient été retrouvés à l’intérieur d’une voiture le 15 août, de même source.

«Ils nous manquent»

Une vidéo de leur assassinat présumé est en cours d’authentification depuis mardi. Dans cette vidéo, l’un des jeunes aurait été obligé de frapper l’un de ses amis, d’après plusieurs médias. Les familles «considèrent qu’il y a de fortes possibilités (…) qu’il s’agisse de leurs proches», a déclaré mardi la procureure, lors d’une conférence de presse. La diffusion de la vidéo a nourri l’indignation dans un pays qui a enregistré plus de 400’000 homicides depuis 2006.

Président pris à partie

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a nié jeudi avoir la veille éludé en blaguant une question des journalistes sur l’affaire. «Je ne peux pas me moquer de la douleur et du malheur des autres», a-t-il assuré lors de sa conférence de presse quotidienne, s’en prenant comme à son habitude au «bloc conservateur» et à «tous les médias à quelques honorables exceptions près».