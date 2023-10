Mexique: Dix migrants morts dans un accident de camion

Un nouvel accident de la route dans l’État du Chiapas, dans le sud du Mexique, a fait au moins dix morts et 25 blessés, dimanche, parmi des migrants qui voyageaient clandestinement dans un camion. Une source du bureau du procureur, qui a demandé à ne pas être identifiée, a indiqué que les victimes seraient des femmes, dont une mineure, originaires de Cuba.

Il s’agit du second accident de ce type en moins d’une semaine dans le même État. Deux migrants ont été tués et 27 autres ont été blessés, jeudi, lorsque le camion qui les transportait s’est renversé.

Début août, dans l’ouest du pays, au moins 18 personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées dans l’accident d’un car qui a chuté dans un ravin et transportait principalement des migrants. En décembre 2021, 50 migrants ont trouvé la mort dans l’accident d’un camion là aussi, dans l’État du Chiapas. La plupart étaient originaires d’Amérique centrale.

Conditions inhumaines

De nombreux migrants traversent clandestinement le Mexique entassés dans des bus, des camions et même des trains de marchandises, dans des conditions inhumaines, pour tenter de rejoindre les États-Unis.

Ce week-end, dans les États de Chihuahua et de Zacatecas, dans le nord du pays, près de 300 migrants sont restés bloqués dans des zones isolées lorsque les trains de marchandises à bord desquels ils voyageaient se sont arrêtés, sans raison apparente.

Entre octobre 2022 et août 2023, la police aux frontières américaine a enregistré officiellement 1,8 million de passages de migrants à sa frontière méridionale. Un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations, publié le 12 septembre, a révélé que la frontière entre les États-Unis et le Mexique a été la «route migratoire terrestre la plus dangereuse du monde» en 2022, avec 686 morts ou disparus recensés.