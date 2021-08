Corruption : Mexique: faible participation au référendum pour juger d’ex-présidents

Environ 7% des électeurs mexicains se sont déplacés aux urnes, dimanche, pour le référendum voulu par le président Andres Manuel Lopez Obrador afin de juger ses prédécesseurs pour corruption.

Cette participation se situe entre 7,07% et 7,74% des quelque 93,6 millions d’électeurs, très loin des 40% nécessaires pour que le scrutin ait des effets légaux, a annoncé l’Institut national électoral (INE). Le «oui» a obtenu entre 89,36% et 96,28%, et le «non» entre 1,38% et 1,58%, selon l’estimation présentée par le président de l’INE, Lorenzo Cordova. Les résultats définitifs seront connus lundi et «transmis à la Cour suprême pour qu’elle en détermine les effets légaux», a précisé Lorenzo Cordova.