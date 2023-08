Environnement: Mexique: la fuite de pétrole dans le golfe a touché les plages

Le déversement de pétrole a touché les côtes de quatre états de l’est et du sud-est (Campeche, Tabasco, Tamaulipas et Veracruz), avait rapporté il y a quelques jours le site d’information d’El Pais. Aucune présence de pétrole n’a été mentionnée autour de Cancun et ses environs, la zone la plus touristique du Mexique qui se trouve plus haut dans la péninsule du Yucatan.