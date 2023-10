Ouragan au Mexique: Acapulco partiellement dévastée, habitants et touristes coincés

Les autorités n’ont fait pour l’instant mention d’aucune victime. L’ouragan a particulièrement touché les touristes et les visiteurs, qui ne peuvent ni sortir, ni appeler leurs proches. «Pourvu que quelqu’un de ma famille me voit pour qu’ils sachent que je vais bien», a déclaré une touriste mexicaine, Nely Palacios, à la chaîne Televisa, qui a pu retransmettre des images des dégâts.

Ces premières images montraient des hôtels de luxe et des centres commerciaux réduits à leur structure de ciment, ainsi que des scènes de pillages. Les vitres des fenêtres de l’emblématique hôtel Princess ont volé en éclats et l’édifice est partiellement détruit, d’après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Le président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador a tenté de se rendre à Acapulco par la route. Son voyage a été retardé en raison des glissements de terrain sur la route. L’autoroute est encombrée par la boue, l’eau et des arbres arrachés, a constaté l’équipe de l’AFP. «Nous allons faire en sorte que (l’autoroute) soit rouverte le plus tôt possible», a-t-il déclaré à des journalistes bloqués avec lui sur la route.

Paulina, Norma, Patricia, Ingrid…

Le 9 octobre 1997, Acapulco avait été frappée par Paulina, qui avait causé la mort de plus de 200 personnes et provoqué l’une des catastrophes naturelles les plus graves du pays, hors tremblement de terre. La semaine dernière, l’ouragan Norma a fait trois morts un peu plus au nord, dans l’État du Sinaloa.