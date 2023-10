Les caméras ont toujours attiré l'actrice Camila Valero

Dans «Pact of Silence», Camila Valero joue le rôle de Brenda. Netflix

Elle fait partie de la quatrième génération d’artistes de sa famille. Camila Valero suit les traces de ses parents, grand-parents et arrière-grands-parents, tous célèbres depuis des décennies dans les pays d’Amérique latine comme chanteurs ou comédiens.

Quel est votre rôle dans «Pact of Silence»?

J’incarne Brenda, une célèbre influenceuse qui cache un terrible secret. Bébé, elle a été laissée pour morte dans une maison abandonnée et ne connaît pas ses parents, mais elle est bien décidée à les retrouver pour se venger. Brenda va infiltrer la vie de plusieurs femmes pour découvrir qui est sa véritable mère.

Avez-vous des points communs avec elle?

Je suis totalement différente de Brenda et c’est ce challenge qui m’a plu. Je suis sur les réseaux sociaux, mais n’ai pas la prétention d’être une influenceuse. Par contre, j’en connais plusieurs. Il y a souvent un double visage: l’influenceuse qui s’est créé un personnage pour ses millions de fans et la véritable fille qui est souvent différente dans sa vie privée. C’est cette dualité qui est poussée à l’extrême dans la série et qui rend cette fiction intéressante. La seule chose que j’ai en commun avec Brenda, c’est qu’elle est concentrée sur son objectif et j’ai appris à l’être pour ma carrière.

Avez-vous toujours voulu suivre les traces des membres de votre famille dans le showbiz?

Ma mère, Stéphanie Salas, est une grande comédienne de théâtre. Je l’ai souvent vue sur scène comme dans les coulisses et j’adore l’ambiance d’une troupe. J’aime le cirque, j’ai fait de la gymnastique très jeune puis de la danse classique, du patinage artistique... J’adore assurer le spectacle. Maman m’a souvent conseillé de faire des études. Ado, j’avais envisagé de devenir avocate, mais cela n’a pas duré (rires). Je suis entourée de chanteurs, musiciens et acteurs depuis le berceau. Et j’ai d’ailleurs vu très jeune les difficultés des artistes pour enchaîner les projets, mais c’est dans mon sang. Les caméras m’ont toujours attirée et j’ai vite voulu auditionner à mon tour pour des feuilletons et films au Mexique.

Comment envisagez-vous l’avenir?