L’ouragan Otis a ravagé Acapulco, faisant au moins 27 morts

Au Mexique, au moins 27 personnes ont été tuées par le puissant ouragan Otis, qui a dévasté et isolé la célèbre station balnéaire d’Acapulco et sa région, dans le sud-ouest du Mexique, où les secours s’organisent jeudi. «Malheureusement, nous avons reçu un rapport du gouvernement de l’État et de la municipalité, faisant état de 27 morts et de quatre disparus», a précisé la secrétaire à la Sécurité, Rosa Icela Rodriguez, lors de la conférence de presse quotidienne du président de la République.