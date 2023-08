Nabilla a été impressionnée par Chichén Itzá, au Mexique

«Chichén Itzá: nous avons eu la chance de voir une des merveilles du monde. À couper le souffle», a écrit Nabilla sur Instagram en légende d’une photo sur laquelle elle pose devant El Castillo, la plus grande pyramide du site maya avec ses 30 mètres de haut. Sur une autre image, on voit son mari, Thomas, s’initier aux us et coutumes locales avec des indigènes. Dans un troisième post, on découvre l’influenceuse franco-suisse de 31 ans au cœur d’un cénote, un gouffre rempli d’eau dans laquelle on peut nager. Son homme en a d’ailleurs profité. On ignore toutefois si Nabilla a également piqué une tête.