Mexique: 11 morts dans l’incendie criminel d’un bar à bière

Selon le bureau du procureur de Sonora, onze personnes sont mortes, sept hommes et quatre femmes.

Onze personnes ont péri et quatre ont été blessées samedi matin dans l’incendie criminel d’un bar dans le nord du Mexique, ont annoncé les autorités. Le feu s’est déclaré dans un établissement de San Luis Rio Colorado, une ville de l’État de Sonora, dans le nord du pays, frontalier avec les États-Unis.

Un objet incendiaire jeté par un client qui avait été mis dehors

«Jusqu’à présent, onze personnes sont mortes, sept hommes et quatre femmes, et quatre blessés sont soignés dans des hôpitaux de San Luis Rio Colorado, de Sonora et des États-Unis», a indiqué le bureau du procureur de Sonora dans un communiqué.