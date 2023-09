Concert annulé du rappeur Peso Pluma sous la pression d’un cartel

Peso Pluma a cédé. Finalement, le Mexicain de 24 ans, un des artistes les plus en vue de son pays, ne jouera pas à Tijuana, au Mexique, le 14 octobre 2023. «Notre but est de protéger les fans et notre équipe. Pour la sécurité de tout le monde, nous annulons ce concert», a fait savoir le label du rappeur, mercredi 20 septembre 2023, dans un communiqué relayé par TMZ .

Une semaine auparavant, des banderoles avaient fait leur apparition dans les rues de Tijuana, ville frontière des États-Unis. Il y était inscrit en lettres rouges: «À l’attention de Peso Pluma. Évite de te présenter sur scène le 14 octobre parce que, dans le cas contraire, ce sera ton dernier concert. Tu nous manques de respect et tu as la langue bien trop pendue.» Ces menaces avaient été revendiquées par le cartel Jalisco New Generation, Jalisco étant l’état mexicain d’où est originaire Peso Pluma. Ce qui a suscité l’ire de cette association de malfaiteurs est le fait que le chanteur, comme d’autres artistes mexicains, dénonce dans ses paroles les barrons de la drogue et le crime organisé en général. Selon Pluma, ils sont responsables en premier lieu des difficultés politiques et économiques du pays.