Liberté de la presse : Mexique: un journaliste de radio tué par balle

Jacinto Romero Flores, 60 ans, avait assuré avoir récemment reçu des menaces, selon l’antenne mexicaine de l’ONG Reporters sans frontières (RSF).

Au moins six journalistes ont été assassinés en 2021 au Mexique. Il n’a toutefois pas toujours été établi que la mort était liée à leur travail. Le Mexique est considéré comme l’un des pays les plus dangereux pour pratiquer le journalisme avec plus d’une centaine de journalistes assassinés depuis 2000, selon les chiffres de la Commission des droits de l’homme.