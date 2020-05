Liberté de la presse

Mexique: un nouveau journaliste assassiné

Un journaliste mexicain a été victime samedi d’une attaque armée. Un policier a également été tué et un autre blessé.

Un journaliste mexicain, Jorge Armenta, a été assassiné samedi dans le nord du pays, ainsi qu’un policier municipal, portant à trois le nombre de journalistes tués au Mexique depuis le début de l’année, a-t-on appris de source judiciaire.



Le journaliste, directeur de Medios Obson, un média en ligne, a été victime d’une attaque armée à Ciudad Obregon (nord) au cours de laquelle un policier a également été tué et un autre blessé, ont précisé sur Twitter les services du procureur local.



Jorge Armenta avait reçu des menaces et bénéficiait d’un programme de protection pour les personnes menacées, défenseurs des droits de l’homme et journalistes, a indiqué à l’AFP le représentant au Mexique de Journalistes dans Frontières, ONG qui chiffre à trois le nombre de journalistes assassinés depuis janvier dans ce pays, un des plus violents de la planète.



En avril, un journaliste porté disparu avait été retrouvé mort à Acapulco (sud-ouest), et fin mars, une journaliste avait été abattue dans l’État de Veracruz (est).