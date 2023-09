Un procureur mexicain prend ses fonctions, il est exécuté 5 jours après

Un procureur a été tué samedi, quelques jours après son entrée en fonction. Les faits sont survenus dans un sud du Mexique gangrené par les groupes criminels et le trafic de drogue. Víctor Manuel Salas Cuadras a été «assassiné lors d’une fusillade par des tueurs à gages», qui «ont jeté son corps dans un village situé à 10 km de là», a précisé le quotidien «El Sur». Une enquête a été ouverte pour «homicide qualifié», ont annoncé les services du procureur dans un communiqué, sans plus de détails.

Milices d’«autodéfense»

La sous-région de Tierra Caliente se trouve au carrefour des États de Guerrero, Michoacán et de Mexico, et non loin de la capitale Mexico. Les violences y ont récemment augmenté, après le lancement en mai dernier par le gouvernement d’une opération militaire. Elle vise à protéger la population des exactions des cartels et de leurs affrontements avec des milices dites «d’autodéfense». Celles-ci sont constituées par des civils qui dénoncent la passivité des autorités face à la criminalité.