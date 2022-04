Genève – Meyrin rabote sa fête des écoles, les parents se révoltent 

«Rendez-nous nos promotions 2022!» Le cri du cœur émane de l’association des parents d’élèves (APE) de Meyrin, dépitée que la commune ait annulé le traditionnel cortège des enfants et la fête de fin d’année scolaire qui les réunissait tous, ainsi que leurs parents, sur la place de la campagne Charnaux. L’APE a lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour inviter la municipalité à revoir sa position. Vendredi à 18h, elle avait déjà été signée 462 fois.

Meyrin prévoit certes une fête décentralisée dans les différentes écoles, où les enfants disposeront de manèges (sans accueil des familles), mais la solution ne convainc pas. Un parent d’élève déplore ainsi «des promotions au rabais. Cela fait trois ans qu’elles sont annulées: en 2019 à cause de la canicule, en 2020 et 2021 à cause du Covid, ce que je comprends. Mais pas là! Il y a des enfants de 4P qui n’en auront jamais eu. C’est vraiment dommage.»