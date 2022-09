Football: Meyrin s’écroule logiquement contre Winterthour

Les Jaune et Noir ont appliqué la recette avec sérieux en début de match et auraient pu ouvrir le score s’ils avaient mieux négocié certaines relances maladroites de la défense visiteuse, symptomatique d’une équipe malade depuis l’entame de la saison (aucune victoire en championnat).

Devant la fébrilité affichée par son adversaire, Meyrin prenait confiance balle au pied et c’est le moment que choisissait Winterthour pour frapper, Corbaz finissant par faire trembler les filets au terme d’un cafouillage dans la surface (23e). Dans la foulée, Manzambi, seul face à Mutombo, voyait sa frappe à ras de terre être renvoyée par le poteau (25e), sauvant les Genevois du break. Ce même Manzambi passait encore tout près d’inscrire le second but à la 33e et à la 42e.