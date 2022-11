Kickstarter : Mi-console de jeu, mi-casque VR, le Portal séduit le web

Actuellement en financement sur Kickstarter et ayant déjà largement dépassé son objectif de 200’000 dollars avec pas moins de 278’000 dollars collectés à l’heure actuelle, le Portal de Pimax devrait tenir ses promesses et nous proposer un système de divertissement axé sur le métavers intéressant. D’autant que le constructeur bénéficie d’une bonne réputation acquise dans la création de précédents dispositifs de VR.

Équipé d’un processeur Snapdragon XR2 Gen 1, de 128 à 256 Go de stockage et d’un écran 4K LCD ou QLED/MINILED HDR dans ses différentes déclinaisons, le Portal se présente à la manière d’une Nintendo Switch. Ses deux manettes peuvent se détacher de l’écran et prendre place dans un accessoire dédié pour servir de contrôleurs VR. Le corps principal de l’appareil avec sa dalle de 8,8 pouces peut quant à elle s’insérer dans un casque VR d’accueil et offrir un affichage 4K cadencé à 144 Hz.