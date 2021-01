Marchesano (10), félicité par Winter (à g.) et Tosin après le penalty zurichois.

La troisième place du classement de Super League était en jeu samedi soir dans la rencontre opposant Saint-Gall et Zurich.

Quatrièmes avant le début de la rencontre, les Saint-Gallois ont très rapidement pris le match à leur compte. Kwadwo Duha a concrétisé cette domination à la 2e minute en ouvrant la marque sur une passe de Basil Stillhart. Le même Stillhart a doublé la mise huit minutes plus tard et l ’ on pensait les hommes de Peter Zeidler bien lancés pour monter sur le podium.