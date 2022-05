Basketball : Miami et Phoenix déjà trop chauds pour Philadelphie et Dallas

Vainqueurs respectivement des Sixers (106-92) et des Mavs (121-114) à domicile, le Heat ainsi que les Suns ont pris un bon départ en demi-finales de Conférences NBA.

Miami, guidé par Tyler Herro et Bam Adebayo, a solidement débuté sa demi-finale de conférence contre Philadelphie (106-92), dans la nuit de lundi à mardi, lors des play-offs NBA. Tout comme Phoenix, plus fort collectivement que Dallas (121-114) et Luka Doncic, vainement stratosphérique avec 45 points.

Sans Joel Embiid, qui soigne une fracture de l'orbite de l'œil droit et une commotion occasionnées la semaine passée contre Toronto, les Sixers étaient forcément démunis. Et malgré Tobias Harris (27 points, 6 rebonds), ils ont fini par craquer en seconde période après avoir bien résisté lors de la première. Ils étaient même devant d'un point à la pause (51-50), grâce à un coup de chaud de Tyrese Maxey (19 points) pour effacer 14 unités de retard au début du 2e quart-temps. Mais Miami est très armé, sur toutes les lignes et jusqu'au fond du banc, ses remplaçants ayant apporté 42 points (contre 21 côté Philly), dont 25 pour le seul Herro (9/17 au tir, 7 passes). «C'est toujours la même chose avec nous, quel que soit le gars sur le pont, la mentalité ne change pas. Nous voulons simplement continuer à bien jouer et à faire avancer les choses», a commenté ce dernier.