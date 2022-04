Basketball : Miami marche sur des Hawks, orphelins de Capela

En l’absence du Suisse, Atlanta n’a jamais existé face au Heat lors de la manche une du premier tour des play-off de NBA. Les Floridiens se sont imposés dimanche 115-91.

Le Heat, finaliste en 2020 et tête de série No 1, a donné une leçon de basket à des Hawks (No 8) bien trop tendres, qui devront montrer de l’orgueil dans les confrontations suivantes, pour éviter un coup de balai.