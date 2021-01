États-Unis : Michael B. Jordan et Lori Harvey officialisent leur amour

L’acteur et le mannequin ont posté des photos d’eux sur Instagram qui ne laissent que peu de place au doute quant à la nature de leur relation.

La rumeur courait depuis le mois de novembre 2020 et des photos d’eux à la descente d’un avion à Atlanta mises en ligne par TMZ. C’est désormais officiel: Michael B. Jordan et Lori Harvey sont amoureux. L’acteur de 33 ans et le mannequin de 24 ans se sont affichés ensemble sur Instagram le 10 janvier 2021. La jeune femme, qui est la belle-fille de l’animateur de télévision Steve Harvey, a partagé un montage de Polaroïds sur lesquels on la voit aux côtés de son homme, tandis que le héros de «Creed» a publié deux photos légèrement floues de sa belle et lui.