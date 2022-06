États-Unis : Michael B. Jordan et Lori Harvey se sont séparés

L’acteur et le mannequin ont mis un terme à leur relation, après un an et demi d’amour.

Michael B. Jordan et Lori Harvey à la fête organisée par «Vanity Fair» après les Oscars, le 27 mars 2022. IMAGO/APress

Alors qu’ils avaient fait leur première apparition publique en couple, le 27 mars 2022, à la fête organisée par le magazine «Vanity Fair» après les Oscars, Michael B. Jordan et Lori Harvey ont rompu, dévoile «People». L’acteur de 35 ans et le mannequin de 10 ans sa cadette étaient ensemble depuis un an et demi. Ils avaient officialisé leur amour sur Instagram en janvier 2021.

C’est un proche des deux Américains qui a vendu la mèche au magazine. «Michael et Lori ont le cœur brisé. Ils s’aiment encore. Michael a beaucoup mûri pendant le temps qu’ils ont été ensemble et il était prêt à s’engager sur le long terme», a confié cette personne. Aucun détail sur les raisons qui ont poussé le couple à se séparer n’ont été évoquées.

Lori Harvey, vivement critiquée à cause de son régime, a effacé toute trace de son ex sur Instagram. Michael, quant à lui, ne semble pas prêt à sauter le pas, puisque deux posts consacrés à son ancienne relation sont toujours visible sur son compte.