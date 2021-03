Hollywood : Michael B. Jordan sur le ring et derrière la caméra

«Creed III» sera une première pour l’acteur américain: il y fera ses débuts de réalisateur, tout en reprenant le rôle-titre.

«La réalisation a toujours été une inspiration», a déclaré l’acteur, qu’on a aussi vu jouer l’adversaire de Chadwick Boseman dans «Black Panther». «Il fallait ce bon moment. «Creed III» est ce moment, un moment de ma vie où je suis devenu plus sûr de moi, de ma place dans ma propre histoire. J’ai mûri personnellement, grandi professionnellement et appris des grands comme Ryan Coogler, plus récemment Denzel Washington (ndlr: sous la direction de qui il tourne actuellement «Journal for Jordan»), et d’autres que je respecte.»