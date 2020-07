États-Unis

Michael Cohen, ex-avocat de Trump, retourne en prison

L’ex-avocat du président, condamné à trois ans de prison, a rejeté les conditions de son assignation à résidence.

Michael Cohen le 21 mai 2020 à New York.

Michael Cohen, l’ex-avocat personnel de Donald Trump condamné à trois ans de prison pour diverses fraudes et violation des lois électorales, a été replacé en détention jeudi. Il avait été autorisé il y a six semaines à finir de purger sa peine à son domicile pour cause de pandémie.