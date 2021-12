Football : Michael Frey peint pour la bonne cause

Peintre à ses heures perdues, l’attaquant suisse du Royal Antwerp a mis aux enchères l’une de ses œuvres. Les recettes seront reversées au partenaire social du Championnat belge.

Michael Frey est l’une des révélations du C hampionnat belge. L’attaquant bernois a réalisé une première partie de saison tout simplement époustouflante: titulaire à la pointe du Royal Antwerp, qu’il a rejoint cet été, il totalise 15 buts en 20 matches, ce qui en fait le co-meilleur buteur de la division. Les observateurs ont appris à connaître son profil atypique, tout en puissance et en activité.

Ce qu’ils savent moins, en revanche, c’est que Michael Frey nourrit une passion pour la peinture. Avant de devenir footballeur professionnel, le natif de Munisenges a fréquenté une école d’art. «Il est bon d’avoir une autre activité dans sa vie pour se détendre, confiait-il dans un reportage diffusé sur la chaîne belge Play Sports. C’est quelque chose que je peux faire toute ma vie. Il y a des peintres de 90 ans qui réalisent les plus beaux tableaux. On ne peut pas jouer au football toute sa vie, mais on peut peindre.»