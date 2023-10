La veste portée par Michael Jackson pour Pepsi sera aux enchères

En 1983, un an après la sortie de son album «Thriller», Michael Jackson avait signé l’un des contrats publicitaires les plus importants de l’époque avec Pepsi. La marque avait dépensé 5 millions de dollars pour pouvoir associer son image à celle de l’Américain.

Dans la toute première publicité tournée pour la boisson gazeuse, le roi de la pop dansait dans la rue avec des jeunes, sur une version remixée du tube «Billie Jean», vêtu d’une veste en cuir noir et blanc. C’est ce vêtement qui sera mis aux enchères sur le site de Propstore dès le 10 novembre 2023.

Selon TMZ, la vente pourrait rapporter entre 230’000 et 460’000 dollars. Le propriétaire a expliqué avoir reçu la veste des mains mêmes de Michael Jackson lors de l’inauguration de la suite personnelle du chanteur à l’hôtel Royal Plaza de Disney World, à Orlando, aux États-Unis. On rappellera qu’un Fedora, porté par le musicien, a été adjugé pour plus de 75’000 francs lors d’une vente aux enchères à Paris en septembre 2023.