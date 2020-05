Actualisé il y a 1h

Après le succès de «The Last Dance»

«Michael Jordan a menti sur certaines choses»

Sam Smith, journaliste américain ayant participé au documentaire sur les Chicago Bulls, «The Last Dance», n’est pas tout à fait convaincu par certains passages racontés dans la série.

de Sport-Center

Steve Kerr, Scottie Pippen, Michael Jordan, Dennis Rodman et Phil Jackson, les personnages principaux du documentaire. ESPN

Après les éloges dithyrambiques, place aux critiques. Phénomène télévisuel de ce dernier mois, «The Last Dance», documentaire en dix parties mettant en scène le basketteur Michael Jordan et son équipe des Chicago Bulls durant leurs heures de gloire dans les années 90 (six titres NBA en huit ans), est toujours au centre des débats.

Après les colères de Scottie Pippen et Horace Grant, anciens coéquipiers de Jordan aux Bulls et peu satisfaits du traitement qui leur a été réservé dans le documentaire, une autre personnalité vient mettre un bémol sur les exploits de Michael Jordan.

Auteur du livre «The Jordan Rules» en 1992, Sam Smith, journaliste américain ayant participé au documentaire «The Last Dance», estime que certains passages ont surtout servi à nourrir la légende du célèbre No 23.

«Inspiré d’une histoire vraie»

«Il y a plusieurs choses que j’ai vues dans le documentaire qui sont inventées ou sur lesquelles Jordan a menti, a expliqué Smith à la radio américaine «The Game». Pas des choses énormes, mais c’est comme quand vous regardez un film ou une série et que ça dit: «inspiré d’une histoire vraie». C’est ça, c’est inspiré d’une histoire vraie. Tout ce qu’il s’est passé a bel et bien été couvert sur les points principaux, mais dans les détails…»

«L’histoire de la pizza, du poison, ça n'a aucun sens», explique Smith. Le journaliste fait référence au «Flu Game», un match des finales de NBA de 1997 où Jordan, supposément malade, avait inscrit 38 points et conduit son équipe à la victoire. Michael Jordan, son entraîneur et son assistant racontent que le joueur avait subi une intoxication alimentaire après avoir commandé une pizza dans son hôtel la veille du match, et livrée par cinq hommes suspicieux à la chambre du joueur.

Une scène digne de la série «Les Soprano» et très certainement enjolivée si l’on en croit certains. Selon Jalen Rose, ancien joueur ayant affronté Jordan et aujourd’hui consultant chez ESPN, l’explication des maux de ventre de Michael Jordan est à chercher ailleurs que dans une simple pizza.

«L’histoire est toujours enjolivée par les vainqueurs. Mais durant le documentaire, on voit Jordan fumer des cigares et boire de l’alcool assez régulièrement depuis le début des années 90. Vous ne pensez pas que quelques années plus tard, les effets de ces excès puissent se faire ressentir?», demande simplement Rose.

«Personne ne l’a poussé à partir»

Toujours selon Sam Smith, la manière dont Jordan a quitté les Bulls en 1998 est aussi à prendre avec des pincettes. «Jordan dit qu'ils l'ont poussé à partir, explique Smith. Vous croyez qu’on a forcé Michael Jordan à faire quoi que ce soit? Bref, c'est un mensonge flagrant.»

Au début de la saison 1997-1998, Jerry Krause, le directeur sportif des Bulls, et lui aussi ouvertement critiqué dans le documentaire, avait signifié à l’entraîneur Phil Jackson que ce serait sa dernière années en tant que coach. De son côté, Jordan avait toujours dit qu’il ne jouerait pour aucun autre coach que Jackson, et donc qu’il prendrait certainement sa retraite en 1998.

Or, on a appris au dernier épisode de la série que Jerry Reinsdorf, propriétaire des Bulls, avait proposé un nouveau contrat à Jackson pour une saison supplémentaire après le titre de 1998. Phil Jackson avait refusé, mettant ainsi officiellement fin à la dynastie des Chicago Bulls dans les années 90.

Des joueurs importants absents

«The Last Dance», diffusée sur Netflix et ESPN, a connu un succès phénoménal, permettant de voir de l’intérieur le parcours et l’histoire de certains joueurs des Chicago Bulls, et en particulier Michael Jordan. Regorgeant d’images d’archives et dotés d’une bande-son exceptionnelle, la série a reçu un accueil triomphal auprès de la critique.