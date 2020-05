Basketball

Michael Jordan revient sur une controverse

Dans «The Last Dance», l'ancien basketteur évoque son refus de s'impliquer politiquement à l'époque.

«Je ne me suis jamais considéré comme un activiste», a déclaré Michael Jordan dans l'épisode 5 de «The Last Dance».

Michael Jordan a reconnu que sa réticence à s'exprimer sur le terrain politique au cours de sa carrière en NBA était «probablement égoïste», ajoutant ne s'être «jamais considéré comme un activiste», dans l'épisode 5 du documentaire «The Last Dance» diffusé dimanche sur ESPN et lundi sur Netflix.

«Je félicite Mohamed Ali d'avoir défendu ses convictions», a déclaré Jordan. «Mais je ne me suis jamais considéré comme un activiste. Je me considérais comme un basketteur. Je me concentrais sur mon métier. Etait-ce égoïste? Probablement. Mais c'est là que mon énergie était», a-t-il expliqué.

«Les républicains achètent aussi des sneakers»

«Je ne pense pas que cette citation doive être corrigée parce que je l'ai dite en blaguant dans un bus avec (mes coéquipiers) Horace Grant et Scottie Pippen», a-t-il révélé. «Elle a été sortie de son contexte. Ma mère a demandé de faire une déclaration publique en faveur de Gantt, et j'ai dit: «écoute, maman, je ne parle pas comme ça de quelqu'un que je ne connais pas. Mais j'enverrai une contribution pour le soutenir». C'est ce que j'ai fait», a-t-il dit.

Obama déçu

Dans le documentaire, Barack Obama a néanmoins confié avoir été déçu par la phrase de «MJ». «Je vais être honnête, pour quelqu'un qui se préparait à l'époque à une carrière en droit civil et sachant ce que Jesse Helms représentait, je voulais voir Michael y aller plus fort.»

Le succès de The Last Dance ne faiblit pas puisque les épisodes 5 et 6 ont rassemblé en moyenne 5,5 millions de téléspectateurs sur ESPN, soit 5,8 millions sur les six premiers. En rediffusion à la demande, chaque épisode a réuni entre 10,9 et 13,1 millions de personnes supplémentaires.