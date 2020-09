Automobilisme : Michael Jordan s’offre une écurie Nascar

La légende du basket est devenue propriétaire d’une écurie de course automobile Nascar, et a recruté le pilote noir Bubba Wallace.

«Historiquement, le Nascar a toujours eu du mal avec la diversité et il y a eu peu de propriétaires noirs», a aussi avancé Jordan. «Le moment semble parfait car le Nascar évolue et s’adapte de plus en plus au changement social. En plus de l’engagement récent et des dons que j’ai faits pour lutter contre le racisme systémique, je vois cela comme une chance d’éduquer un nouveau public et d’ouvrir plus d’opportunités aux Noirs dans les courses».