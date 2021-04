Basketball : Michael Jordan va encore rendre hommage à Kobe Bryant

La légende de la NBA Michael Jordan prononcera le discours d’intronisation, à titre posthume, de Kobe Bryant au Hall of Fame lors de la cérémonie de la cuvée 2020 qui aura lieu le 15 mai à Uncasville (Connecticut).

Kobe Bryant et Michael Jordan en discussion lors d’une rencontre entre les Los Angeles Lakers et les Chicago Bulls en 1997.

Michael Jordan prononcera le discours d’intronisation, à titre posthume, de Kobe Bryant au Hall of Fame lors de la cérémonie de la cuvée 2020 (reportée à cause du coronavirus) qui aura lieu le 15 mai à Uncasville (Connecticut).

«Plus de 50 membres du Panthéon de la gloire sont attendus pour cet événement. Il a été demandé aux membres de la classe 2020 de choisir des personnes déjà intronisées pour les accompagner et les présenter à leurs pairs», indique le communiqué des responsables du Temple de la renommée.

Jordan, en larmes, avait déjà pris la parole pour honorer la mémoire de Bryant, lors de l’hommage émouvant qui lui fut rendu en février 2020, quelques semaines après sa mort dans un accident d’hélicoptère, survenu le 26 janvier à Calabasas, près de Los Angeles, et également fatal à sa fille Gianna, 13 ans, et les sept autres passagers et membres de l’équipage.