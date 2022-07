Tour de France : Michael Matthews s’impose en costaud à Mende

L’Australien Michael Matthews (BikeExchange) s’est adjugé en solitaire la 14e étape du Tour de France, samedi sur les hauteurs de Mende, où le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo) est resté maillot jaune. Vingegaard a suivi l’attaque de Tadej Pogacar dans la montée finale sans lui céder de terrain, quelque douze minutes et demie après les premiers rescapés de l’échappée du jour.

Sur la piste de l’aérodrome, Matthews a devancé de 15 secondes l’Italien Alberto Bettiol. Le Français Thibaut Pinot a pris la troisième place à 34 secondes au terme des 192,5 kilomètres, une nouvelle fois sous la chaleur. Présent dans l’échappé du jour afin de soutenir son coéquipier de la FDJ, le Thurgovien Stefan Küng a terminé à la 22e place, à plus de onze minutes du vainqueur.

Dans la côte de la Croix Neuve, autrement appelée montée Laurent Jalabert, une montée de 3 kilomètres à 10,2%, Matthews est sorti vainqueur de son bras de fer avec Bettiol, qui était revenu sur lui. À 500 mètres du sommet, l’Australien, à l’énergie, a fini par prendre le dessus pour signer son quatrième succès d’étape dans le Tour dont il a été le maillot vert en 2017. Cette année, Matthews (31 ans) s’était classé deuxième à Longwy lors de la 6e étape puis à Lausanne deux jours plus tard.

Pogacar a tenté de distancer Vingegaard

L’échappée du jour a pris forme au bout d’une heure de course après une entame conduite tambour battant et fatale un temps au Slovène Primoz Roglic. Pogacar a mis sous pression Vingegaard dans la première côte, qui est vite revenu dans son sillage. Le peloton s’est ensuite relevé quand l’échappée de 23 coureurs s’est développée, et Roglic a pu rentrer au sein d’un groupe attardé.