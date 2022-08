Michael Patrick Kelly remplace Placebo au Rock Oz’

Remplacement de Placebo : Michael Patrick Kelly rejoint l’affiche de Rock Oz’Arènes

L’artiste irlandais de 44 ans a sorti en 2021 l’album «B.O.A.T.S», voyage de 15 chansons basées sur des histoires de la vie réelle. Les quatre octaves de la voix de l’auteur-compositeur-interprète, à qui l’on doit le tube «Beautiful Madness» publié en 2020, puisent leur inspiration dans les mélodies à la Bruce Springsteen, des harmonies façon Beatles, et les rythmiques reggae. «Sa musique repousse les frontières des genres et propose un mélange unique. Les compositions de Michael Patrick Kelly et leurs sonorités oniriques s’accordent parfaitement avec le cadre d’un autre monde du Rock Oz’Arènes et captiveront sans nul doute le public», s’est réjoui le Rock Oz’Arènes.