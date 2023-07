Michael Phelps se la joue fair-play

En remportant l’or du 400 m quatre nages, Léon Marchand a également battu le record du monde en 4’02’’50. Cette marque possédait la particularité d’être le plus vieux record du monde à avoir résisté à la jeune génération. Il datait de 2008 et était surtout détenu par la légende Michael Phelps.

Michael Phelps, devenu consultant pour la télévision américaine NBC a eu suivi la course de Léon Marchand en direct au bord du bassin. Il n’a pu que s’incliner et applaudir la performance du nouveau prodige de la natation mondiale. C’est également lui qui a assuré en personne la passation de pouvoir en remettant la médaille d’or à Léon Marchand

La star américaine impressionnée par Marchand

L’homme aux 23 titres olympique a accordé une interview au journal italien La Stampa, dans laquelle il a dit toute l’admiration qu’il avait pour le Français, entraîné par son ancien mentor Bob Bowman. «Non, je ne suis pas jaloux. Pourquoi devrais-je l’être? Je le vois travailler tous les jours et je me revois en lui. Je suis surtout très heureux de ne plus nager aujourd’hui. je n’aimerais vraiment pas l’avoir comme adversaire», a déclaré Michael Phelps.

Léon Marchand a également été interrogé en conférence de presse sur Michael Phelps. «C’est le plus grand nageur de tous les temps, donc forcément, c’est assez spécial pour moi. En plus, je l’ai rencontré ce matin pour la première fois, c’est plutôt amusant. Il a commenté la course, il était super content pour moi, donc c’est génial. Ce qu’il m’a dit? Il était très impressionné par mon temps, et par ma dernière coulée. Il m’a donné des conseils pour que je m’améliore la prochaine fois. Il pense que je peux finir plus vite en crawl», a expliqué le Toulousain après sa course.