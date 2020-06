Nouvelle opération?

Michael Schumacher pourrait repasser sur le billard

Un média médical italien affirme que le pilote allemand devait prochainement subir, plus de six ans après son accident de ski, une intervention chirurgicale.

C’est un média médical italien qui l’affirme. Selon une information de «Contro Copertina», relayée par «RMC Sport», Michael Schumacher s’apprêterait à repasser sur le billard, plus de six ans après son tragique accident de ski. Toujours d’après cette source transalpine, cette nouvelle intervention chirurgicale ferait partie de son traitement. Quand aura lieu l’opération? Dieu seul le sait ou plutôt la famille de l'ancien champion du monde de Formule 1, qui maintient un secret absolu sur l'état de santé du pilote.

Depuis son grave accident de ski le 29 décembre 2013 à Méribel, où sa tête avait heurté un rocher, on ignore d’ailleurs tout des progrès réalisés par le résident de Gland. Est-il d’ailleurs toujours alité sur La Côte?

Victime d’un traumatisme crânien l’ex-footballeur d’Echichens et d’Aubonne avait été plongé dans un coma dont il sortira le 16 juin 2014. «Schumi» avait alors quitté l’hôpital de Grenoble afin de suivre une phase de réadaptation au CHUV à Lausanne… Avant d’être pris en charge à son domicile, à Gland, en septembre de cette même année.

Depuis l'accident du champion allemand en Savoie, les informations se comptent au compte-goutte. En juin 2019, Jean Todt, grand ami et confident de «Schumi» depuis leur passage commun chez Ferrari, avait donné de ses nouvelles sur «RMC Sport». «Michael est très bien entouré, il vit avec sa famille, dans sa maison, entre Genève et Lausanne, où il continue à se battre.»

Toujours selon nos confrères, c’est le professeur et cardiologue français Philippe Menasché qui serait en charge de cette intervention s'inscrivant dans le cadre du traitement expérimental avec des cellules souches cardiaques, que Michael Schumacher subit depuis un an. «L'objectif est de régénérer le système nerveux de Michael», détaille le neurochirurgien, Dr. Nicola Acciari, à la presse italienne, ajoutant que le pilote était atteint d'atrophie musculaire et d'ostéoporose.