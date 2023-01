Bobsleigh : Michael Vogt et Sandro Michel frôlent l’or aux Championnats d’Europe

Le pilote schwytzois de 25 ans et son freineur argovien de 26 ans ont pris la deuxième place en bob à deux lors des Européens disputés dans la Saxe ce week-end, et qui sont intégrés à la saison de Coupe du monde. Il s’en est fallu de 5 centièmes pour que Vogt et Michel devancent les Allemands Johannes Lochner et Erec Bruckert.