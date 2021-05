Cyclisme - Michael Woods: «Quasi sûr que je ne gagnerai pas ce Tour»

À chaud (sourire)... C'est vraiment une belle victoire pour moi, je suis fier de ma performance et du travail de toute mon équipe. Demain (ndlr: dimanche, lors du contre-la-montre final à Fribourg), ce sera spécial de porter le maillot de leader et de partir en tout dernier. Mais je suis presque certain que je ne vais pas le garder. Avec Geraint Thomas et Richie Porte qui sont si forts en chrono et juste derrière moi (ndlr: le Gallois est 2e à 11’’ et l'Australien 5e à 36’’)… Je me suis certes amélioré dernièrement dans l'exercice, mais je suis quasi sûr que je ne gagnerai pas ce Tour de Romandie.