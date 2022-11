Qatar 2022: Michel Aebischer, «Romand» par procuration

Michel Aebischer a grandi à Fribourg et est supporter de Gottéron. AFP

Dans une sélection suisse où les Romands se comptent sur deux doigts, il faut faire preuve d’inventivité pour trouver des figures d’identification. Il y a le Genevois Denis Zakaria. Il y a le Valaisan Edimilson Fernandes. Voilà pour ce côté-ci de la Sarine. Mais tout proche, juste de l’autre côté de la rive, il y avait au début du siècle Michel Aebischer qui grandissait à Heitenried, dans le district de la Singine.

Pour tout dire, l’apprenti footballeur qu’il était n’a pas eu vraiment d’autre choix que de se familiariser avec le français, qu’il maîtrise parfaitement désormais. «J’étais à l’école à Fribourg, j’ai joué à Fribourg et à Fribourg, la plus grande partie des gens parle le français. Je me sens aussi comme un Romand», sourit celui qui est également supporter de Fribourg-Gottéron. Au Team AFF, qui réunissait les meilleurs joueurs du canton et qui lui a ouvert plus tard les portes de Young Boys, il n’était que trois ou quatre jeunes à avoir grandi dans des familles alémaniques, sur la vingtaine le composant. Dans l’équipe de Suisse de 2022, le ratio s’est inversé.

Remplaçant assumé

Le milieu de 25 ans n’a pas de peine à s’adapter. Il l’a toujours fait. Cela impose de prendre son mal en patience: attendre qu’on lui confère un rôle important dans cette équipe en prenant ce que Murat Yakin veut bien lui donner d’ici là. «Je me sens comme un remplaçant, oui, consent-il. C’est normal: cela ne fait pas très longtemps que je suis sélectionné (ndlr: depuis novembre 2019). Certains comptent cent sélections, moi, un peu plus de dix. Alors je serai là quand il le faudra. Si je rentre, je donnerai tout. Si mon rôle est de supporter les autres, je les supporterai. Et si c’est de jouer, alors je jouerai. Car c’est l’équipe qui compte le plus à la fin.»

Michel Aebischer compte 12 sélections avec l’équipe de Suisse. AFP

Avec l’équipe de Suisse, il n’a pour l’instant été qu’un joueur de circonstances. Lors du dernier Euro, il n’avait même pas été convoqué. Et avec Murat Yakin, il est souvent le milieu qu’on utilise à un poste offensif lorsqu’il faut tenir un score en fin de match. Même s’il avait été titulaire lors du match nul 0-0 contre l’Italie à Bâle en septembre 2021 ou lors de la défaite 1-0 face à l’Espagne en juin dernier à Genève. À chaque dans une fonction qui consistait à être très actif défensivement face à des milieux joueurs. Un rôle pour le moins limitant, pour l’instant.

La concurrence est rude. Il ne sera vraisemblablement pas titulaire contre le Cameroun jeudi. En équipe nationale, il est le cinquième nom au milieu: Granit Xhaka, Remo Freuler, Djbril Sow et Denis Zakaria passent avant lui. En club, il a déjà connu ça: à YB d’abord, puis à Bologne, où il avait signé l’hiver dernier pour quatre millions de francs. «Au début, nous étions sept pour deux postes» contextualise-t-il. Et puis?

Un premier but à Bologne

Et puis, Michel Aebischer a pris son temps, mais il s’est fait à ce nouveau football: «Très physique, notamment au niveau des duels, des deuxièmes ballons», décrit-il. Surtout, Thiago Motta a remplacé Sinisa Mihajlovic au poste d’entraîneur en début de saison. Le tournant pour Aebsicher: «Thiago Motta a formé une équipe: tout le monde se bat pour elle. Il place toujours le collectif tout en haut, ce ne sont pas les joueurs qui sont les plus importants. Nous avons aussi changé de système, et moi de position.»

Michel Aebischer a inscrit son premier but avec Bologne juste avant le départ au Mondial. freshfocus

L’international aux 12 sélections a en effet gagné sa place de titulaire en s’exprimant sur le côté droit du 4-2-3-1 mis en place par l’ancien milieu de l’Inter et du Paris Saint-Germain. Il s’y fait, bien sûr, même si son rôle est généralement plutôt axial: «Défensivement, je me comporte comme un ailier, je ferme le côté droit, ça me convient bien. Et avec le ballon, je bénéficie de pas mal de liberté, je peux aller à l’intérieur, voir les espaces.» Et de marquer un premier but, contre Sassuolo, juste avant le départ pour la Coupe du monde.